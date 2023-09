Incendi, la denuncia di Legambiente: la situazione è sfuggita di mano

Nel 2022, la Sicilia è stata la regione più colpita

PALERMO – Sul fenomeno degli incendi nell’isola Legambiente Sicilia chiede interventi radicali. Secondo l’associazione, infatti, i roghi “sono sfuggiti di mano, dai ritardi cronici nel controllo e gestione del territorio a fini di prevenzione alla non efficace e rapida attività di spegnimento alla mancata individuazione dei responsabili”.

Il rapporto Ecomafia

Secondo i dati dell’ultimo rapporto Ecomafia di Legambiente, la Sicilia nel 2022 è stata la regione più colpita dagli incendi per superficie boscata e non boscata. 35.149 ettari sono andati a fuoco. Nel 2021 erano stati addirittura 81.590, oltre la metà del totale nazionale.

Pochi arresti

“Numeri – scrive in una nota Legambiente Sicilia – che confermano come questo eco-reato sia tra i più efferati, sia in termini di danno ambientale che economico e, sempre più spesso, anche per perdita di vite umane. Eppure il numero degli incendiari arrestati e condannati resta irrilevante”.

Il cordoglio

“Gli incendi in queste ultime ore – afferma Vanessa Rosano, direttrice di Legambiente Sicilia – sono tornati ad aggredire l’isola. In particolare Palermo e la sua provincia hanno subito ingenti danni per le persone e per l’ambiente, inclusa la perdita di vite umane. Legambiente Sicilia esprime cordoglio alle famiglie di quanti hanno purtroppo tragicamente perso la vita e vicinanza a chi ha dovuto lasciare la propria casa”.

L’appello

“Tutte le amministrazioni, a vario titolo competenti, stanno dimostrando di non essere in grado di contrastare le fiamme nell’isola. Per provare ad invertire questo processo, sono necessari provvedimenti radicali, applicando le norme esistenti ma anche pensando a nuovi strumenti. La politica non può sottrarsi alle proprie responsabilità”.

L’evento

Nell’ambito della campagna “Sicilia Messa a Fuoco”, il prossimo 7 ottobre alle 9.30, nello Spazio Mediterraneo ai Cantieri Culturali alla Zisa, si terrà la tavola rotonda “proposte e azioni per fermare gli incendi in Sicilia”. Hanno già confermato la loro presenza Elena Pagana, assessora regionale al Territorio e all’Ambiente; Luigi Patronaggio, pg a Cagliari; Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione Civile Siciliana e Pietro Ciulla, presidente del wwf Sicilia Nord-occidentale.