Sul posto i vigili del fuoco e il personale di Anas per il ripristino della circolazione

La strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico a Campofelice di Roccella (PA), in prossimità del km 201, per un incendio scoppiato in una scarpata. Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale di Anas per il ripristino della circolazione.