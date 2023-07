Incendi nel Palermitano, a fuoco anche i rifiuti nel capoluogo

Grande lavoro dei vigili del fuoco

1' DI LETTURA

PALERMO – Giornata di forte caldo con diversi incendi in provincia di Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti a Partinico, Misilmeri e a Casteldaccia per spegnere le fiamme che hanno bruciato ettari di macchia mediterranea.

A fuoco anche i rifiuti

Le squadre antincendio hanno operato anche per spegnere roghi di spazzatura appiccati nel capoluogo dove la mancata raccolta in alcuni quartieri ha provocato le ormai consuete e periodiche discariche fuori dai cassonetti che la Rap, la società che gestisce la raccolta, non è riuscita a svuotare per mancanza di mezzi e uomini.