Incendi nel Palermitano, distrutti diversi ettari di vegetazione

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme

1' DI LETTURA

PALERMO – Ancora incendi in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono impegnati in un rogo appiccato in un terreno incolto che circonda l’area destinata al mercatino rionale di Bagheria in via Giuseppe Bagnera. A fuoco canne ed erba secca.

La colonna di fumo che si è levata era molto alta e visibile da diverse zone della città, non si sono registrati danni a persone o cose.

In fiamme anche la zona della Montagnola a Monreale. Nel corso della notte le fiamme hanno aggredito decine e decine di ettari tra le zone di Trabia e Contessa Entellina.

Non sono state minacciate le abitazioni ma l’entità degli incendi è notevole.

C’è voluta tutta la notte ai vigili del fuoco e forestali per riuscire a domare le fiamme. Il fuoco ha interessato le vaste aree, tra boschi e macchia mediterranea, di contrada Canigargi a Trabia e di contrada Serraddamo di Contessa Entellina.

In entrambi i casi il fuoco ha devastato numerosi ettari di vegetazione.