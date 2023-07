Incendi, piromane colto sul fatto e arrestato

L'uomo ha tentato di corrompere un carabiniere

1' DI LETTURA

BARRAFRANCA – I carabinieri della stazione di Barrafranca hanno arrestato un uomo di 79 anni che avrebbe appiccato un vasto incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti nella campagne barresi in provincia di Enna. Il piromane è stato fermato in flagranza da una pattuglia in servizio di controllo. L’uomo, portato negli uffici della caserma, ha tentato di corrompere un militare offrendogli del denaro e invitandolo a desistere nel proseguire l’indagine. L’uomo era stato trovato nei pressi del rogo con degli accendini e un coltello da una pattuglia in servizio in zona. Le indagini sono coordinate dalla procura di Enna che lo accusa di incendio doloso, istigazione alla corruzione e porto illegale di coltello.