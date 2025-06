Incendi in Sicilia, forestali e pompieri sul campo: mappa degli interventi

Undici focolai, i particolari

PALERMO – Sono undici gli incendi divampati in Sicilia che hanno visto impegnati la forestale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Uno è divampato ad Agrigento, due a Caltanissetta, quattro a Catania, due a Enna, uno a Palermo e uno a Ragusa.

Incendi in Sicilia, gli interventi

Nel catanese incendi a Licodia Eubea, in contrada Marineo, ad Adrano in contrada Cavaluccio, a Caltagirone in contrada Vignitta, a Belpasso in contrada Raffo. Nel nisseno a Mazzarino in contrada Ficari e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Filo Delle Rocche, nell’ennese a Piazza Armerina nella zona della villa del Casale e a Piano Marino, nell’agrigentino a Favara in contrada Lucia Favara.

Nel ragusano a Vittoria in contrada Poggio Gerbe e nel palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Monte Santa Caterina.