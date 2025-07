Incendi in Sicilia, squadre di soccorso in azione su undici roghi

Le fiamme devastano soprattutto la macchia mediterranea

PALERMO – Incendi in Sicilia: sono undici i roghi divampati nella giornata di domenica 6 luglio che hanno mobilitato gli uomini del Corpo forestale, i Vigili del fuoco e la Protezione civile in diverse province dell’isola, distruggendo vaste aree di macchia mediterranea e vegetazione.

Gli incendi in Sicilia

L’Agrigentino è una delle province più colpite, con tre incendi: le fiamme hanno devastato la macchia mediterranea a Castrofilippo in contrada Cazzola, a Sciacca in contrada Salinella e a Santa Margherita Belice in contrada San Nicola.

Nel Trapanese si segnalano due roghi: uno ad Alcamo, lungo la strada provinciale 132 nei pressi della Palestra Sport Village, e un altro a Partanna in località Parco dei Pini.

La sala operativa ha gestito tre interventi nel Siracusano: a Villasmundo, nei pressi del campo sportivo; a Lentini, lungo la strada statale 194 Ragusana nel tratto tra Lentini e Francofonte; e a Porto Palo di Capo Passero, in contrada Scivolaneve.

La mappa degli incendi si estende anche ad altre province siciliane. A Ragusa, un rogo è divampato in contrada Monsovile. Nel Catanese, le fiamme hanno interessato Militello in Val di Catania in località Piano Mole. Infine, nel Palermitano, un incendio è in corso a Baucina, nella zona del bivio Balatelle.

