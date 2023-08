Incendi, vademecum per cittadini e imprese vittime dei roghi

Le risposte alle domande frequenti che le vittime del fuoco si pongono e suggerimenti sulle stime dei danni.

PALERMO – La consulta per le libere professioni riunita nella Camera di commercio di Palermo-Enna ha redatto un breve vademecum, per fornire collaborazione e sostegno ai cittadini e alle imprese colpiti dai gravissimi incendi del luglio scorso.

Il vademecum dà risposta ad alcune frequenti domande che le vittime degli incendi si pongono. Vengono date le prime informazioni su come si deve procedere per la compilazione del modulo per la prima stima dei danni.

La consulta attiverà, grazie alla collaborazione degli ordini professionali che ne fanno parte, iniziative di carattere informativo quali sportelli, numeri di contatto e tutto ciò che risulta necessario per creare un collegamento diretto tra i cittadini, le imprese e i professionisti le cui competenze e attività sono di imprescindibile supporto in un momento così delicato.