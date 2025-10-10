Incendio al Civico di Palermo: alta nube nera, vigili del fuoco in azione

Il rogo in un'area di cantiere esterna

PALERMO – Incendio all’ospedale Civico di Palermo. Una densa e alta nube nera, visibile da diversi punti della zona, ha fatto scattare l’allarme. Decine di chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale, ma come spiegano dall’azienda ospedaliera “il rogo è stato immediatamente domato dal Servizio Antincendio di presidio h24 dell’ospedale”.

L’intervento

Sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco. “L’incendio si è sviluppo in un’area esterna – spiegano – inerente il parcheggio dei dipendenti, lato pronto soccorso”.

Non si registrano feriti

“E’ divampato all’interno dell’area di cantiere dell’impianto di trigenerazione durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale. Non sono stati riscontrati danni a persone o cose limitrofe”.