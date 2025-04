Le fiamme causate da un problema elettrico

IN VIA LIBERTà

ENNA – Vigili del fuoco in azione nella notte a Enna a causa dell’incendio di un’auto. L’intervento è avvenuto in via Libertà. Illese le due persone che si trovavano all’interno dell’auto, una Smart.

Le cause dell’incendio

L’incendio si è verificato davanti ad un rivenditore di pneumatici. Secondo una prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco, a causare le fiamme sarebbe stato un problema elettrico alla vettura.

