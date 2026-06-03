Incendio a Catania, soccorse sette persone. Poliziotto ustionato al volto

CATANIA – Sette persone e alcuni animali domestici sono stati soccorsi da agenti delle Volanti della Questura di Catania da un incendio divampato in un palazzo a tre elevazioni di via della Concordia.

Catania, incendio in un palazzo

I poliziotti, allertati dalle urla di un bambino, nonostante il fumo nero e denso, sono entrati nel palazzo e hanno messo in salvo diversi nuclei familiari. Tra loro due anziani con difficoltà a deambulare, famiglie con bambini piccoli e una donna con disabilità impossibilitata a muoversi poiché costretta a letto a causa di patologie croniche e i suoi due cagnolini che erano rimasti bloccati in casa. Tutti i condomini sono stati accompagnati all’esterno e affidati al personale del 118 per le cure necessarie. Per alcuni di loro è stato necessario ricorrere a terapia con ossigeno.

Ustionato un poliziotto

Intossicati anche i due poliziotti delle Volanti. Uno dei due agenti ha riportato anche ustioni al volto e alle braccia. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco che indagano sull’origine delle fiamme. L’immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Durante le operazioni di soccorso la polizia ha arrestato un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti: aveva ha tentato di salvare una busta con cento grammi di marijuana lanciandola dal balcone invece di aiutare l’anziana madre a mettersi in salvo. Altri 50 grammi della stessa droga sono stati trovati nella sua abitazione.

L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.