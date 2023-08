Incendio al Cnr di Palermo, a fuoco delle batterie al litio

Il rogo è divampato nella mattinata

PALERMO – Nuovo incendio al Consiglio nazionale delle ricerche, a Palermo. A distanza di dieci giorni si è verificato un altro rogo, anche questa volta sono andate a fuoco le batterie al litio.

L’incendio si è verificato nel seminterrato del Cnr, in via Ugo La Malfa, intorno alle 8.30 della mattina del 27 agosto. Ad andare in fiamme in un locale, pare utilizzato all’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono state una decina di batteria a ioni di litio con una potenza di 1,3 Chilowattora.

L’incendio non ha provocato alcun danno alla struttura del locale, solo molto fumo. Le squadre dei vigili del fuoco con ausilio di autorespiratori, sono entrate nell’edificio facendo uscire tutto il fumo presente all’interno. Sono intervenuti anche gli specialisti dell’Nbcr.

Le batterie che si sono liquefatte servono per alimentare sonde sottomarine per osservazione terremoti. L’allarme è partito tempestivamente, consentendo a impiegati e ricercatori di uscire fuori dall’edificio.