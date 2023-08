Incendio in una casa di Piana degli Albanesi, nessun ferito

L’incendio ha danneggiato una casa di via Odigidria: il rogo forse è partito dal corto circuito di un elettrodomestico

1' DI LETTURA

PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO) – Un incendio ha danneggiato un’abitazione a Piana degli Albanesi. È successo questa notte in via Odigidria, dove una famiglia ha dovuto lasciare l’appartamento per mettersi in salvo. Non si registrano feriti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, evitando che il rogo si propagasse. Le fiamme sarebbero partite per cause accidentali dalla cucina. Forse un corto circuito di un elettrodomestico, ma su questo aspetto sono ancora in corso le verifiche dei tecnici del comando provinciale.