Le fiamme in uno stabile di via Pisa

CATANIA – Incendio a Misterbianco: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con squadre inviate dalla Sede Centrale e dal Distaccamento SUD ed il supporto di un’autobotte, di un’autoscala e del Nucleo NBCR, da poco prima delle 18 di giovedì 28 dicembre, stanno intervenendo per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Pisa 46.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio.