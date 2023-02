Incendio nel capanno di una villa nel Palermitano: indagano i carabinieri

Non si esclude il dolo

TERRASINI (PA) – Incendio nel capanno di una villa di via delle Ginestre, a Terrasini, in provincia di Palermo, di proprietà di un ex guardia giurata. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad altre strutture.

Dentro il capanno sono andati distrutti attrezzi agricoli e legname accatastato. I pompieri hanno impiegato oltre tre ore per riuscire a spegnere le fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini. Non si esclude il dolo.