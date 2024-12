Incendio a Paternò: in salvo un bambino, una giovane e un’anziana

Le fiamme in un appartamento

CATANIA – Paura nella mattina di lunedì 2 dicembre a Paternò per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione di via Giulio Cesare, una stradina fra via G.B. Nicolosi e via Circumvallazione, in centro storico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e l’autoscala proveniente dal Comando Provinciale di Catania.

L’incendio a Paternò

L’incendio si è sviluppato nella cucina di un appartamento del primo piano di una palazzina a tre piani. I pompieri hanno immediatamente aggredito le fiamme e tratto in salvo tre persone che avevano trovato riparo sul balcone del piano superiore: una 25enne con in braccio un bambino di 5 anni ed un’anziana. Tramite le bombole di ossigeno le hanno fatte scendere in sicurezza.

Sul posto sono intervenute tue ambulanze del 118. La giovane è stata trasportata in ospedale poiché rimasta intossicata. Anche l’anziana ha manifestato sintomi di intossicazione da fumo ha non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sta bene il bambino.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza una bombola del gas. Ad intervenire, per facilitare le operazioni di soccorso, gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri.