Incendio sotto i ponti dell’A19: chiusa per 4 ore all’altezza di Enna

Intanto a Piazza Armerina è emergenza per i roghi

ENNA – L’autostrada A19 Palermo-Catania è stata divisa in due per incendi. È chiusa infatti in provincia di Enna a causa di un incendio che ha interessato la provincia di Enna. Le auto dirette a Catania vengono fatte uscire a Caltanissetta. Coloro che sono diretti a Palermo, invece, vengono indirizzati verso lo svincolo di Mulinello.

L’incendio sarebbe localizzato infatti nelle aree circostanti il tratto fra Mulinello ed Enna, tra il chilometro 123 e il chilometro 129. Il traffico è dunque deviato sul percorso alternativo costituito dalle statali 626, 117 Bis e 192.

I vigili del fuoco

Sul posto hanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e ovviamente la Polizia stradale e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ore 18,45: autostrada riaperta

L’incendio è stato domato alle 18,30 e l’autostrada è stata riaperta da qualche minuto. Intanto si evince che in loco hanno operato tre squadre del comando di Enna dei vigili del fuoco, più altre due autobotti, per oltre quattro ore e mezza. É intervenuto anche un elicottero per lo spegnimento. L’autorizzazione per la riapertura è stata data dalla Polizia Stradale di Enna, diretta dal commissario capo Mario Giannotta.

Fuori dal sedime autostradale ha operato anche il corpo forestale. Numerose anche le pattuglie della polstrada che ha gestito la viabilità. Oltre a questo i Vigili del fuoco hanno operato con la squadra di Nicosia su un grosso incendio su cerami.

Piazza Armerina

A Piazza Armerina negli ultimi giorni si sono registrati numerosi incendi dolosi, che sembrano quasi aver stretto in una morsa la città dei mosaici. E il sindaco Nino Cammarata ha chiesto l’intervento delle istituzioni. “Ho parlato con il prefetto ieri – ha reso noto attraverso i social -. Il questore ha disposto un rafforzamento delle pattuglie di forze dei polizia per prevenzione, controllo e contrasto”.

