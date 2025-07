Le persone messe in salvo sarebbero 568

Un grave incidente marittimo ha sconvolto l’Indonesia nel fine settimana. Un traghetto passeggeri è stato avvolto dalle fiamme mentre navigava al largo dell’isola di Sulawesi. Il bilancio provvisorio parla di tre vittime tra cui una donna incinta, mentre continuano le ricerche dei dispersi.

Secondo le informazioni disponibili, sarebbero 568 le persone messe in salvo, nonostante l’elenco ufficiale contasse 280 passeggeri più 15 membri dell’equipaggio. La nave, comunque, ha una capienza massima di 600 persone.

Indonesia, l’incendio sul traghetto è divampato a poppa

L’incendio è divampato intorno a mezzogiorno di domenica 20 luglio, cogliendo di sorpresa equipaggio e passeggeri. Le immagini amatoriali, diffuse rapidamente sui social, documentano momenti di puro terrore.

Uomini, donne e bambini sono stati costretti a gettarsi in mare per sfuggire alle fiamme, mentre una colonna di fumo nero si alzava minacciosa nel cielo. L’incendio scoppiato a bordo dell’imbarcazione KM Barcelona 5 diretta a Manado è divampato a poppa.

La macchina dei soccorsi

Pescherecci e unità della guardia costiera si sono mobilitati immediatamente per soccorrere i naufraghi. Alcuni sono riusciti a mettersi in salvo aggrappandosi a oggetti di fortuna in mare, in attesa dei soccorritori. Una donna ha raccontato di essere rimasta in acqua per quasi un’ora prima di essere recuperata.

Le autorità indonesiane hanno confermato che i superstiti sono stati trasportati su un’isola vicina per ricevere le prime cure. Nel frattempo, proseguono le operazioni di ricerca per rintracciare eventuali dispersi, mentre si cerca di chiarire l’origine dell’incendio.

