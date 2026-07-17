 Valledolmo fa la conta dei danni dopo gli incendi
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Incendio a Valledolmo, il sindaco: “Danni a colture e aziende”

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Le fiamme hanno devastato centinaia di ettari di terreno
L'EMERGENZA
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VALLEDOLMO (PALERMO) –  “Un vasto incendio ha interessato il territorio di Rovittello e Mandrianova, propagandosi rapidamente dalla vallata fino a raggiungere la contrada di Pizzo Sampieri e coinvolgendo i territori comunali di Sclafani Bagni e Valledolmo. Le fiamme hanno devastato centinaia di ettari di terreno, causando ingenti danni al patrimonio agricolo e ambientale. Sono andati distrutti campi di grano ancora da trebbiare, aree boscate, uliveti e vaste superfici foraggere, dove erano ancora presenti numerosi balloni di fieno. Il rogo ha colpito decine di aziende del territorio, compromettendo il lavoro e i sacrifici di un intero anno”. Lo dice il sindaco di Valledolmo Angelo Conti che fa la conta dei danni provocati dall’incendio che ha interessato il territorio divampato mercoledì e proseguito anche ieri.

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“Tra le aziende interessate, una in particolare ha subito danni gravissimi. Le fiamme hanno infatti raggiunto il fieno già stoccato all’interno dei magazzini, rendendo necessario un complesso intervento di spegnimento protrattosi per diverse ore. Oltre alla perdita del foraggio, sono stati danneggiati anche gli immobili e le strutture aziendali”, conclude. 

Per la giornata di oggi a Palermo e provincia è prevista l’allerta rossa per il caldo ma anche per gli incendi.

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