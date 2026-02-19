Inchiesta su Mancuso, i timori intercettati: “Poi arriva La Vardera”

Cosa dicono gli indagati dalla procura di Caltanissetta

CALTANISSETTA – “Poi arriva Ismaele La Vardera e dice…hai speso centomila euro per sette spettacoli di una cover band di Vasco Rossi…andiamo a vedere quanto costano tutte le cover band di Vasco Rossi che ci sù…in giro…”. Ernesto Trapanese, a capo dell’associazione Gentemergente, parla con Lorenzo Tricoli, il commercialista finito ai domiciliari col deputato azzurro Michele Mancuso, discutono del fatto che bisogna “documentare” li spettacoli finanziati – secondo la magistratura – in cambio di una tangente.

“Poi arriva La Vardera”

E tra i timori di possibili controlli, spunta il nome del leader di Controcorrente. Si tra di una intercettazione effettuata il 5 settembre del 2024, che “consente – annotano gli inquirenti – di far emergere la consapevolezza di Ernesto Trapanese in merito alla natura illecita della procedura, tanto che lo stesso, con tono sommesso, esprime preoccupazione circa il possibile insorgere di sospetti dovuti all’entità dell’importo percepito”.

In ballo ci sono 98 mila euro, finiti tra le righe del maxiemendamento dell’agosto 2024. Fondi che, gli stessi indagati, temevano potessero essere “eccessivi per la realizzazione di soli sette spettacoli di una cover band”.

Il 20 dicembre del 2024 Trapanese è più tranquillo, sostiene di essere stato contattato da La Vardera, ma non per un controllo: “Su Instagram vado a leggere…grandissimo! E senti, siccome sono al Santa Lucia (un bed e breackfast di Caltanissetta ndr), domani…mi puoi consigliare qualcosa? Ci dissi…certo! Certo…qualsiasi cosa ti serve”.

Tricoli parla di un “aneddoto”, avrebbe appreso da Mancuso che La Vardera lo avrebbe elogiato per gli spettacoli del “settembre Nisseno”. “A Michele Mancuso u sa chi ci dissi?..- sostiene Tricoli – e…tu sei…deputato serio!…a differenza di questo vigliacco di Siracusa….tu fai l’attività sul territorio!..”.

Il timore di un controllo di La Vardera

Ma poco dopo, sembra che gli intercettati temessero un tranello, da La Vardera, una sorta di controllo in corso. “Chiddru a unu a uni si li a piglià…chi minchia! Cu sa, ti chiama t’addumanna quarchi cosa”, dice Tricoli (chi lo sa, ti chiama e ti chiede qualcosa).

Temevano che il leader di Controcorrente potesse chiedere informazioni. E Trapanese aggiunge: “Ma io così ho fatto, così ho fatto”. E Tricoli lo interrompe: “Michele (Mancuso ndr) era murtu…dici – afferma riferendosi a La Vardera – stu figliu di bagascia!”.

“Ma quello fa politica su questo! – esclama Trapanese. E Tricoli spiega di essere “andato a vedere tutti gli spettacoli fatti! Cioè ci dissi pure dello spettacolo ripetuto a Caltanissetta”. Il commercialista avrebbe parlato, a La Vardera che chiedeva informazioni, degli spettacoli fatti. E Trapanese ricorda che il deputato di Controrrente lo guardava negli occhi, sicuramente durante l’incontro.

“Sciù!”, annotano gli inquirenti, Ernesto Trapanese “emette un suono con la bocca come a dire che è stato scampato un pericolo”. E Tricoli: “No vabbè, chi na va fari…nuatri”, “che doveva farci a noialtri”.

Ma gli investigatori della Procura di Caltanissetta stavano registrando ogni cosa.



