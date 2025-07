Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto: morti due ragazzi di 17 anni

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – È tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel corso della notte all’incrocio tra via San Vito e via Kennedy. Due ragazzi di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra il ciclomotore su cui viaggiavano e una Fiat Punto che sopraggiungeva da via Kennedy.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha trascinato i due giovani per diversi metri, facendoli finire contro un muro e una Dacia parcheggiata. La violenza dello schianto è stata tale da far ruotare l’auto su se stessa e abbattere un albero sul ciglio della strada.

Immediato l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, affiancati dai militari della stazione di Montalbano Elicona e dal comandante della stazione locale. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e due ambulanze, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano: i due giovani sono deceduti sul colpo o pochi istanti dopo l’impatto.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire con esattezza le responsabilità e le circostanze dell’incidente. La comunità di Barcellona Pozzo di Gotto è profondamente scossa: il dolore per la perdita di due giovanissime vite ha lasciato spazio a commozione e sgomento.