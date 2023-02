Incidente a Canicattì: cede tetto, lui cade da 8 metri

L'uomo, 44 anni, stava verificando la tenuta della copertura di un capannone quando questa ha ceduto, lasciandolo precipitare.

CANICATTI’ – Il titolare di un’azienda edile di Canicattì, in provincia di Agrigento, è rimasto ferito dopo il cedimento del tetto del capannone sul quale stava lavorando. L’uomo si chiama Antonio Catalano, 44 anni, è originario di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta) e si trovava al lavoro in contrada Aquilata, alla periferia del paese girgentino. Ha fatto un volo di circa otto metri e si trova adesso ricoverato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, Catalano stava verificando la tenuta del tetto dell’edificio quando avrebbe messo un piede su un punto particolarmente cedevole ed è scivolato giù. Otto metri di caduta libera, fino al suolo: avrebbe riportato una ferita alla testa e diverse fratture agli arti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che lo hanno prima portato all’ospedale Barone Lombardo, di Canicattì.

Dal presidio sanitario locale è stato poi disposto il trasferimento in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta, dove l’impresario si trova adesso ricoverato. Dalle prime informazioni, sembra che non sia in pericolo di vita. Su quanto accaduto, procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.