Incidente a Palermo, travolta una donna: non ce l’ha fatta

PALERMO – Un’anziana è morta dopo essere stata investita da un motociclista. L’impatto è avvenuto in via Alcide De Gasperi, nel tratto laterale fra via Ausonia e viale Strasburgo, a Palermo.

L’incidente

Carla Montalto, che aveva 81 anni, stava attraversando la strada. Non era sulle strisce pedonali. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili urbani e dell’infortunistica stradale per ricostruire l’esatta dinamica. L’anziana è stata trascinata per alcuni metri, poi la moto, una Honda, è andata a sbattere contro uno scooter fermo.