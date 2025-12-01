Incidente a Romagnolo, scontro all’incrocio: 19enne in gravi condizioni

Lo schianto tra viale dei Picciotti e via Salvatore Cappello

PALERMO – Grave incidente stradale in viale dei Picciotti a Palermo, nella zona di Romagnolo. Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 19 anni. Si tratta di G.F, che era alla guida di un Honda Sh 300 e viaggiava in direzione di via Diaz.

La dinamica

Lo schianto si è verificato con una Hyundai Tucson guidata da S,C, 42 anni, che arrivava da Via Messina Marine e stava percorrendo la via Salvatore Cappello. All’incrocio, il violentissimo impatto. Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è finito per terra, riportando traumi e contusioni in diverse parti del corpo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno tarsportato d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla: è stato ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le indagini

L’incrocio tra via Cappello e viale dei Picciotti è regolato da un semaforo funzionante, uno dei due mezzi potrebbe non avere rispettato il rosso. Tutti gli accertamenti sono in corso, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona.

Scia di incidenti

L’ennesimo incidente sulle strade siciliane. Ieri, domenica 30 novembre, un’altra vittima si è registrata a Catania, dove ha perso la vita un trentottenne ed è rimasto ferito il figlio quattordicenne che viaggiava con lui. Padre e figlio, secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una Smart che si sarebbe ribaltata dopo un impatto con uno spartitraffico in via Palermo, andando poi a schiantarsi contro un muro.