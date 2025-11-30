Incidenti da Cosenza a Catania: strage sulle strade, 10 vittime

Coinvolti diversi giovani

CATANZARO – Domenica di sangue sulle strade italiane con dieci vittime, otto delle quali solo in tre incidenti, tre in Calabria, tre in Sardegna, tre in Abruzzo e due in Calabria. E a Catania un incidente che è costato la vita a un 38enne.

Le vittime più giovani sono due ventenni, Antonio Graziadio e Chiara Garofalo – che aveva festeggiato il compleanno venerdì scorso – entrambi di Cassano allo Ionio (Cosenza), morti nello scontro avvenuto alle 3.30 nella notte tra sabato e domenica tra due auto ad un incrocio lungo la statale 106.

Strage sulle strade, 10 vittime

Altri due giovani che erano a bordo della Fiat Panda guidata da Antonio, una sedicenne ed un diciottenne, sono rimasti feriti in maniera grave e sono ricoverati in prognosi riservata nell’ospedale di Cosenza. I due occupanti dell’altra auto, un’Alfa Romeo Mito, hanno riportato ferite lievi e sono nell’ospedale di Corigliano-Rossano. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo.

Sempre in Calabria è morto oggi nell’ospedale di Crotone un settantaduenne, Lino Leto, rimasto gravemente ferito venerdì scorso nello scontro tra la sua auto ed un van che trasportava nove persone di nazionalità straniera dirette verso luoghi di lavoro agricolo nella zona.

Incidenti in Sardegna

Altre tre morti si sono registrati nella mattinata seguente in Sardegna, lungo la strada provinciale 27, fra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra, dove un’auto è precipitata da un ponticello finendo in un torrente. Nell’incidente hanno perso la vita tre cittadini egiziani, Thamer Hamouda Ramzy Shehabeld, di 33 anni, Ahmed Tafrih Ghandoyr Ahmed Sharweda, anche lui 33enne, e Rizk Mohamed, di 36, tutti domiciliati a Villagrande. I tre erano dipendenti di una ditta edile di Pavia.

Il sinistro mortale a Catania

Uno spartitraffico sarebbe all’origine di un incidente avvenuto nella zona alta di via Palermo, a Catania, dove ha perso la vita un trentottenne ed è rimasto ferito il figlio quattordicenne che viaggiava con lui. Padre e figlio, secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una Smart che si sarebbe ribaltata dopo un impatto con uno spartitraffico, andando poi a schiantarsi contro un muro. Il quattordicenne è stato ricoverato nel reparto di rianimazione nel presidio San Marco del Policlinico universitario.

In uno scontro tra due auto, infine, sono morte tre persone in Abruzzo, sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti.