Incidente a San Nicola l’Arena: tre feriti e 7 auto danneggiate

Cappottata una Fiat Freemont. Sul posto i sanitari del 118

PALERMO – E’ di tre feriti e sette auto danneggiate il bilancio dell’incidente strdale che si è verificato ieri a San Nicola l’Arena in corso Umberto I, frazione di Trabia (Pa).

Per cause in corso di accertamento una vettura una Fiat Freemont ha cappottato e ha investito altre auto in corsa e vetture parcheggiate. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trabia, i sanitari del 118, i vigili del fuoco.

I feriti sono stati portati nei pronto soccorso di Palermo. I carabinieri stanno accertando le responsabilità dello scontro che ha paralizzato per ore la strada al centro della frazione.