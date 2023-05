Incidente a Terrasini: auto pirata travolge due giovani e scappa

L'appello del sindaco all'automobilista: "Torna sui tuoi passi e autodenunciati"

2' DI LETTURA

TERRASINI (PA) – Un grave incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri a Terrasini, in provincia di Palermo, quando un’auto pirata ha travolto due ragazzi a bordo di uno scooter. L’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito. I Carabinieri sono al lavoro per rintracciare il veicolo e il responsabile.

Lo scontro tra il Suv e lo scooter

Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un Suv che sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di video-sorveglianza. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele III, dove, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. I due ragazzini sono stati sbalzati a diverse decine di metri di distanza dal punto d’impatto.

L’appello del sindaco al pirata della strada

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha lanciato un appello su Facebook per cercare di rintracciare l’auto pirata e il suo conducente. Nel suo messaggio, il sindaco esprime solidarietà ai due giovani coinvolti nell’incidente: “Vogliamo stringerci forte accanto ai due giovani Giulio Rapisarda e Salvo Vitale che ieri sera sono rimasti coinvolti in un grave incidente tra il corso principale e la via Roma. Dopo le cure in ospedale Giulio è tornato a casa, mentre Salvo invece dovrà restare ancora qualche giorno sotto osservazione a Villa Sofia. Il rammarico nostro è apprendere che chi ha investito Salvo e Giulio non ha soccorso i ragazzi ed è scappato”.

Quindi l’appello al pirata della strada: “A costui vogliamo rivolgere l’appello di tornare sui suoi passi e autodenunciarsi alle forze dell’ordine. Convinti comunque che il lavoro dei carabinieri della compagnia di Carini e della stazione di Terrasini, nelle prossime ore, darà un nome e cognome a questo automobilista”.

Infine, il sindaco ha voluto incoraggiare i due ragazzi coinvolti nel drammatico episodio, augurando loro di superare presto questa brutta disavventura. “Forza ragazzi! Siamo certi che supererete anche questa brutta disavventura!”.