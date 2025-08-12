Incidente sulla Catania – Messina, sette feriti in uno scontro tra due auto

Nella zona si sono formati rallentamenti e code

CATANIA – Sette persone sono rimaste ferite dopo un incidente sull’autostrada A18 Catania – Messina, intorno a mezzogiorno di martedì 12 agosto. Nello scontro, avvenuto tra lo svincolo di Giarre e quello di Fiumefreddo, sono state coinvolte due auto.

I sette feriti sono stati soccorsi da tre ambulanze e trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente, avvenuto al chilometro 58 dell’autostrada, è intervenuta la polizia stradale di Giardini Naxos per effettuare i rilievi e gestire il traffico. Nella zona si sono formate infatti lunghe code e rallentamenti.