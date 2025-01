Il passeggero è stato ricoverato in codice rosso

Incidente mortale ad Afragola, in provincia di Napoli: per cause ancora da chiarire, un uomo ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava insieme a un’altra persona nella notte del 6 gennaio. Il mezzo è finito prima su un marciapiede e poi sull’asfalto.

L’incidente ad Afragola

L’uomo alla guida, un 33enne originario del Burkina Faso, è morto sul colpo. Grave il passeggero, che è stato ricoverato in codice rosso.

L’incidente è avvenuto su via Saggese, una strada che dal centro abitato di Afragola conduce in mezzo a una zona di campagna. Ancora in corso le indagini dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’accaduto.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA