Il cordoglio. Le condizioni del marito

AGIRA (ENNA) – Sarebbe fuori pericolo il marito di Paola Marchese, la 36enne che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, stamattina lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La Panda su cui i due viaggiavano è finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un palo, dopo l’impatto con un’altra vettura, ma è da stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

L’incidente è avvenuto stamattina alle 11.30 e per ore l’autostrada è stata chiusa al traffico, con deviazioni e code. Purtroppo che per la povera giovane non ci fosse nulla da fare lo si era capito sin da subito. Lascia il marito, a sua volta come detto ferito e trasportato in elisoccorso in ospedale a Catania; e suo figlio di 7 anni.

Il marito ferito

Le condizioni del marito sono apparse gravi nell’immediatezza, ma sarebbe fuori pericolo. Ferito anche il conducente dell’altra auto, che è stato portato in ospedale a Enna. Il sindaco Maria Greco, contattata telefonicamente, ha annunciato che ad Agira il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Paola, una brava ragazza conosciuta e ben voluta da tutti.

L’amica: “Eri un concentrato di energia”

“Paola era un concentrato di energia sempre sorridente e con la battuta pronta – scrive su Facebook l’amica, Ausilia Cardaci – con lei potevi parlare di tutto. Si scherzava e si condivideva la gioia di vivere una vita piena , una moglie e una mamma stupenda , che si faceva in quattro per la felicità del piccolo Domenico, con lei ho condiviso tutti momenti di gioia e di gran festa e le varie attività ludiche e sportive organizzate per bambini in cui il suo piccolo era sempre presente”.

“La vita che tanto amavi ti è stata strappata tragicamente in una maledetta giornata di marzo, che tutta Agira ricorderà con straziante dolore – conclude Ausilia -. Che il Signore possa donarti la felicità eterna e che dia la grazia al tuo amato marito di poter continuare a vivere per il vostro meraviglioso bambino”.

Dal Comune intanto hanno fatto sapere che il corpo della povera Paola giungerà oggi stesso nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. “Cara Paola – scrive il sindaco – te ne sei andata troppo presto lasciando la tua famiglia e tutti noi nello sconforto. Tutta Agira si unisce al dolore delle famiglie Marchese-Caramela”.

“Era una ragazza sempre con il sorriso, che scherzava sempre”, commenta Francesca sui social. “Il Signore ti accolga fra le sue braccia, cara Paola – scrive Olga – non dimenticherò il tuo sorriso e la nostra ultima conversazione, ieri mattina a messa”.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI ENNA.