Incidente, muore una donna di Agira: chiuso un tratto dell’A19

Sul posto le forze dell’ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas

AGIRA (ENNA) – È una 35enne di Agira, Paola Marchese, la vittima dello scontro tra due auto lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’incidente è avvenuto alle 11.30 tra gli svincoli di Agira e Catenanuova. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, una delle quali, più grave, trasferita d’urgenza in elisoccorso a Catania. Al momento non è noto il nome della vittima nè la sua provenienza.

L’altro ferito è stato portato in ambulanza a Enna. Sul posto i Vigili del fuoco di Enna sono, la Polizia stradale, l’Anas e il personale del 118. Al momento la A 19 é chiusa al transito. La donna, secondo quanto si apprende, era in macchina con il coniuge.

La nota dell’Anas

“A causa di un tamponamento che ha coinvolto due autovetture – scrive l’Anas in una nota – è al momento chiusa la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, al km 142,200 ed in località Agira (EN)”.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas “per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità – conclude la nota – nel più breve tempo possibile”.