Lo scontro tra due auto intorno alle 6 del mattino

MERATE – Incidente con tre feriti a Merate. Lo scontro tra due auto su cui viaggiavano due donne e un uomo si è verificato intorno alle 6 del mattino in via del Calendone.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Merate. I feriti sono stati trasportati in ospedale. I militari sono impegnati a effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

I feriti sono due donne di 30 e 43 anni e un uomo di 45. Tutti e tre sono stati portati in ospedale, non sono in pericolo di vita.