Incidente a Motta Sant’Anastasia, un’auto fuori strada: c’è un ferito

Il conducente è un 27enne

CATANIA – Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 134, in contrada Porticatazzo, nel territorio di Motta Sant’Anastasia.

Il conducente di un’Audi A1, un 27enne, all’uscita di una curva ha perso il controllo dell’auto, finendo sull’aiuola che costeggia la carreggiata e abbattendo un palo che sorreggeva fili telefonici e un palo della segnaletica stradale.

Per fortuna, in quel momento, nessun altro veicolo stava transitando nella direzione opposta. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale “San Marco” di Catania da un’ambulanza del 118, per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti della Polizia Locale di Motta Sant’Anastasia, che hanno effettuato i rilievi.