Scontro con un’auto sull’A 29, motociclista ricoverato in codice rosso

L'uomo è stato trasportato a Villa Sofia

PALERMO – Incidente sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara: nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto gravemente ferito un uomo. L’impatto si è verificato poco dopo l’ingresso dell’autostrada, sul raccordo in direzione Trapani, quando un 52enne si trovava in sella alla sua Honda Hornet.

Per cause ancora da accertare è avvenuto lo schianto con una Mg e il motociclista è stato violentemente sbalzato sull’asfalto. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. E’ stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia, dove i medici non lo ritengono in pericolo di vita. L’automobilista è invece rimasto illeso.

I soccorsi e le indagini

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto, oltre all’ambulanza, gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Alcamo e gli operatori dell’Anas. In corso le indagini per ricostruire la dinamica.

Soltanto una settimana fa, l’ennesimo incidente sulla Palermo-Mazara. In questo caso lo scontro è avvenuto tra le due gallerie all’altezza di Isola delle Femmine. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’Audi e una Volkswagen e donna di 72 anni è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale.