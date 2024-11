Incidente lungo l’A29, una donna in ospedale in codice rosso

Ad essere coinvolti due veicoli

PALERMO – Una donna ferita in codice rosso e code in Autostrada a causa di un incidente fra due auto.

È accaduto stamani sulla Palermo-Mazara del Vallo in direzione Trapani, nel tratto fra le due gallerie di Isola delle Femmine.

Nell’impatto sono stati coinvolti un’Audi e una Volkswagen.

Una donna di 72 anni è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e gli agenti della polizia stradale di Alcamo per gestire la viabilità in direzione dell’aeroporto.

Si registrano rallentamenti alla circolazione a partire da via Belgio.

Nella notte a Palermo si è verificato un altro incidente che è costato la vita al 32enne Gianluca Billitteri.