Aveva 36 anni. Traffico in tilt

Un Incidente sull’autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca, poco dopo mezzogiorno è costato la vita ad una donna di 36 anni. Secondo una prima ricostruzione, nell’Incidente avvenuto sulla corsia nord verso Verona la donna, al volante di un’auto, avrebbe tamponato un mezzo pesante.

Poco dopo è stato chiuso il casello di Mantova nord in entrata per consentire i soccorsi. In autostrada il traffico è attualmente bloccato sulla corsia nord dove si sono formate code di veicoli che hanno raggiunto i quattro chilometri.