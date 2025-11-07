 Incidente sull'autostrada del Brennero, muore una donna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incidente sull’autostrada del Brennero, muore una donna

Aveva 36 anni. Traffico in tilt
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Un Incidente sull’autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca, poco dopo mezzogiorno è costato la vita ad una donna di 36 anni. Secondo una prima ricostruzione, nell’Incidente avvenuto sulla corsia nord verso Verona la donna, al volante di un’auto, avrebbe tamponato un mezzo pesante.

Poco dopo è stato chiuso il casello di Mantova nord in entrata per consentire i soccorsi. In autostrada il traffico è attualmente bloccato sulla corsia nord dove si sono formate code di veicoli che hanno raggiunto i quattro chilometri.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI