Incidente, guasto ai freni del pullman: 4 bimbi ucraini feriti

A causa di un guasto ai freni l’autista di un pullmino che portava otto bambini ucraini ha accostato il mezzo a un muro e quattro dei passeggeri sono rimasti lievemente contusi. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 115, all’altezza del curvone cosiddetto della “Madonnina”, nel tratto tra Ragusa e Comiso.

I bambini, di cui non è stata ancora resa nota l’età, erano diretti verso una struttura del ragusano. L’autista vedendo che qualcosa non andava nell’impianto frenante, è riuscito a dirigere il mezzo verso un muro evitando così di finire nella scarpata sottostante. I 4 bambini sono stati portati in ospedale ma nessuno ha riportato gravi conseguenze.