Si schianta con una BMW rubata: “Gli X-Men mi hanno teletrasportato alla guida”

La versione surreale fornita da un 36enne ai poliziotti

Un uomo della Florida accusato di aver rubato una BMW ha raccontato alla polizia di essere stato “teletrasportato” all’interno dell’auto di lusso su ordine degli X-Men. Poi ha ringraziato gli agenti per averlo salvato dagli “alieni” che, a suo dire, gli davano la caccia. Il tutto emerge da un bizzarro filmato della bodycam della polizia.

Calvin Johnson, 36 anni, è stato arrestato dopo aver sottratto una vistosa BMW lasciata sbloccata al Bicentennial Park di Ormond Beach e averla distrutta pochi minuti dopo, lanciandosi su un’autostrada vicina a circa 210 km/h, secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Volusia.

Il proprietario dell’auto ha raccontato agli agenti che stava portando a spasso il cane nel parco e, al ritorno, non ha più trovato la vettura precisando di aver lasciato le chiavi nel portabicchieri.

Incidente con l’auto rubata: “È colpa degli X-Men”

Alcune immagini mostrano i poliziotti arrivare sul luogo dell’incidente dove il sospettato, ferito e insanguinato, ha ripetuto più volte di non aver rubato l’auto sostenendo invece di essere stato “teletrasportato” al suo interno e di aver eseguito gli ordini degli X-Men.

“Non so come sono entrato in macchina. Me l’hanno detto loro, gli X-Men, di farlo”, ha balbettato Calvin Johnson visibilmente agitato dinanzi al vice sceriffo.

“Io non faccio queste cose – ha ribadito mentre veniva ammanettato – Qualcuno mi ha detto di entrare lì. Qualcuno è nella mia testa. Grazie per avermi salvato. Non so come ci sono entrato. Mi avete salvato dagli alieni”.

Nel video si vede la BMW grigia del 2018 con il cofano gravemente danneggiato, ferma di traverso tra la banchina e il marciapiede, dopo che il presunto ladro avrebbe lanciato l’auto contro alberi e sterpaglie appena fuori dalla carreggiata.

Dall’ospedale al carcere

Alcuni passanti sono accorsi per spegnere le fiamme all’interno della vettura e nella vegetazione circostante lungo l’autostrada. Johnson è stato incriminato per furto aggravato di veicolo a motore e guida con patente sospesa.

È stato trasportato in un ospedale della zona per le cure necessarie e successivamente trasferito nel carcere della contea di Volusia.

