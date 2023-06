Due veicoli coinvolti sulla strada statale Occidentale Etnea

1' DI LETTURA

CATANIA – Un incidente stradale è avvenuto lungo la statale 284 Occidentale Etnea. La strada è temporaneamente chiusa al traffico nella zona di Bronte.

Nell’incidente sono stati coinvolti due veicoli, con quattro persone ferite. Il traffico è stato deviato su viabilità comunale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.