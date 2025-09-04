Scontro anche sull'A/19 all'altezza di Villabate

PALERMO – Incidente sulla A/29 Palermo-Mazara, in direzione dell’aeroporto. Due auto si sono scontrate all’altezza dello svincolo di Capaci. Non si registrano feriti, ma nel giro di pochi minuti si sono formate lunghe code in autostrada e il traffico risulta bloccato a partire dallo svincolo per Tommaso Natale.

Sul posto gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Un altro incidente ha mandato in tilt il traffico sull’autostrada A/19 Palermo-Catania, poco dopo lo svincolo di Villabate. Anche in questo caso si registrano fortissimi rallentamenti alla circolazione.