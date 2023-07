Incidente a Catania, c’è una vittima: gravissimo un 18enne

Nella tragedia ha perso la vita un trentenne: in Terapia intensiva il conducente della motocicletta

IN PIAZZA GALATEA

CATANIA – Un bilancio pesantissimo. E’ quello scaturito dal violento incidente autonomo che, nella tarda serata di ieri, ha visto una moto di grossa cilindrata terminare la propria corsa dopo avere urtato il cordolo della rotonda di Piazza Galatea.

Un impatto che ha scaraventato a diverse decine di metri di distanza rispetto al punto dell’impatto, un trentenne residente a Belpasso: per lui, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il personale medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo, morto sul colpo.

Il 18enne è gravissimo

Sono, invece, gravissime le condizioni del 18enne che era alla guida della motocicletta. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro, si trova ricoverato nel Reparto di Terapia intensiva: ha riportato un trauma cranico e toracico, oltre a fratture agli altri e lesioni interne giudicate preoccupanti.