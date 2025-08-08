Incidente a Catania, coinvolta anche un’auto dei carabinieri

Momenti concitati per una dinamica ancora da ricostruire

CATANIA – Violento incidente stradale questo pomeriggio sulla Circumvallazione di Catania. Coinvolti due mezzi. Si tratta di un’auto e di una gazzella dei Carabinieri in servizio. Sembrerebbe che l’auto istituzionale dei militari dell’Arma stesse uscendo dal rifornimento di benzina, in direzione Misterbianco, quando ad un certo punto è stata colpita nella parte anteriore sinistra, all’altezza della ruota, dall’altra auto. Si tratta di una Dacia guidata da un automobilista, che proseguiva sempre in direzione Misterbianco.

Coinvolta un’auto dei carabinieri

La parte anteriore destra dell’auto dopo con l’impatto ha fatto da trampolino facendo capovolgere la vettura. Nell’immediato nessuno ha riportato ferite ma un carabiniere, uscito immediatamente dalla macchina di servizio, per dare immediato soccorso all’uomo della macchina civile che era rimasto ancora all’interno del mezzo, nel rompere il vetro e farlo uscire il prima possibile dall’auto, si è ferito ad un braccio.

Per fortuna nulla di grave per lui. Sul posto è poi intervenuta un’ambulanza del Servizio 118 con il personale sanitario che ha prestato le cure del caso. Sul posto, gli agenti della Polizia locale. Tocca a questi ultimi ricostruire la dinamica dell’incidente che ha causato inevitabilmente il blocco stradale in direzione Misterbianco, con la strada rimasta chiusa per favorire i rilievi.