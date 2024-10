Andava a lavorare, poi il terribile incidente: addio a Matteo Urzì

La tragedia sulla Catania - Messina

CATANIA – Matteo Urzì è morto a 20 anni in una mattina come tante della sua vita, in un incidente sulla Catania – Messina. Sveglia presto nella casa di Piedimonte Etneo e subito sul furgone con i genitori, venditori ambulanti nella provincia di Catania e tutta la zona ionica.

Anche il padre e la madre di Matteo Urzì sono stati coinvolti nel terribile incidente che gli è costata la vita all’altezza di Fiumefreddo. La famiglia stava andando alla fiera quindicinale di Santa Teresa di Riva. Il loro stallo è rimasto vuoto.

Incidente sulla Catania – Messina: chi era Matteo Urzì

L’onda di una morte lascia sempre dietro di sé i resti di una vita normale e interrotta. Nel caso di Matteo Urzì era la vita di un giovane che aiutava la famiglia nella sua attività e che nel tempo libero si dedicava alle passioni di un ventenne, gli amici e le arti marziali.

Sul suo profilo Facebook si vede ancora l’invito dello scorso settembre a provare la mostarda calda fatta con un socio, durante la festa della vendemmia di Piedimonte Etneo, mentre su Instagram il suo profilo rilancia alla palestra di bastone siciliano e difesa personale con cui si allenava e gareggiava.

Altre foto lo mostrano senza la barba e il viso maturo. Foto dell’adolescenza, del compleanno dei 18 anni, dei suoi amici e della sua squadra, la Juve.

Il dolore sui social

Sui social network si alza l’altra onda, quella dell’incredulità e del dolore di amici e conoscenti. Scrive Stefano: “Ci eravamo detti di trovare un giorno per vederci dopo più di un anno , purtroppo non ci siamo riuscìti ad organizzarci… ti terrò per sempre nel mio cuore,mio caro Matteo Urzì … RIP VITA!!! Così mi chiamavi”.

Su un gruppo, Alessandro scrive: “Matteo non ce l’ha fatta. Aveva solo 20 anni e tutta la vita ancora da vivere avanti a sè. Veglia sulla tua mamma ed il tuo papà da lassù affinchè possano salvarsi. Ciao Mattè”. Gli risponde Caty, commentando l’incidente sulla Catania-Messina in cui è morto Matteo Urzì: “Una tragedia persone bravissime mi dispiace tantissimo Matteo ….ancora con una vita davanti non ci sono parole”.

Bella, in un post in cui tagga lo stesso profilo di Matteo Urzì, scrive: “R.i.p Matteo Urzì mi dispiace gioia non doveva finire così dovevi avere una vita davanti e invece la tua si è spenta troppo in fretta, l’unica cosa che posso chiederti dai la forza alla tua famiglia di andare avanti perché non sarà facile non sarà facile per loro andare avanti senza di te”. Mentre Maria scrive: “Tra le cose che una tragedia toglie, le parole.”