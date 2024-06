Il traffico è stato interrotto per prestare i soccorsi

CATANIA – Un incidente a catena ha coinvolto quattro mezzi in una galleria sulla Catania – Siracusa. Il traffico è stato interrotto, sul luogo sono presenti i mezzi del 118 per prestare i primi soccorsi, mentre si attende l’intervento dell’elisoccorso per trasportare in ospedale uno dei feriti.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Augusta. Il transito è interrotto sulla carreggiata per Catania per prestare i soccorsi. Ancora in definizione le cause dell’incidente.