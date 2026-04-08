Il marito è in prognosi riservata. Il cane della coppia è fuggito dopo l'impatto.

Una videochiamata interrotta all’improvviso, poi il silenzio. È così che i familiari hanno scoperto, pochi minuti dopo, che dietro quello schermo nero si nascondeva una tragedia. Una donna di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la Triestina, nel territorio di Ceggia, in provincia di Venezia.

Incidente mortale Ceggia, la ricostruzione

La vittima è Domnica Daradisc, di origine moldave e residente a Chiarano, nel Trevigiano. Viaggiava a bordo di una Dacia Duster guidata dal marito 58enne, quando l’auto si è scontrata con un’Audi A5 Coupé.

A seguito dell’impatto, il veicolo su cui si trovava la coppia è finito fuori strada, terminando la corsa in un fossato.

Le condizioni del marito e i soccorsi

Il marito della donna è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Mestre. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

Illeso invece il conducente dell’altra auto, un 55enne veneziano che viaggiava da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi e nelle operazioni di soccorso.

La videochiamata finisce in tragedia

Al momento dell’incidente, la donna era in videochiamata con figli e nipoti per gli auguri di Pasquetta. La comunicazione si è interrotta bruscamente proprio nell’istante dell’impatto.

Lo schermo del telefono è diventato nero, senza lasciare spazio a spiegazioni immediate. Solo in seguito i familiari hanno compreso che quell’interruzione era legata al violento schianto.

Incidente Ceggia, le indagini

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla pm Monica Guzzardi, che valuterà l’eventuale esecuzione dell’autopsia prima della restituzione della salma.

Le due auto coinvolte sono state sequestrate per consentire gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Agli esami potranno partecipare anche consulenti nominati dalle parti. Il conducente dell’Audi è stato sottoposto ad alcoltest, risultato negativo.

Il cane scappato e ritrovato

Parallelamente, si è conclusa con esito positivo la vicenda del cane della famiglia, disperso subito dopo lo schianto. L’animale, Ricki, è stato ritrovato all’interno di una villa da una donna che ha allertato i carabinieri. La figlia della vittima aveva lanciato un appello sui social.

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