Incidente sulla circonvallazione, le reazioni: “Adottare misure strutturali”

I consiglieri comunali dopo lo scontro che ha coinvolto una 22enne

CATANIA – La sicurezza stradale a Catania è tornata al centro del dibattito politico dopo l’incidente sulla circonvallazione che nel pomeriggio di domenica 6 ottobre ha coinvolto una studentessa islandese di 22 anni. La donna è stata investita sulla circonvallazione ed è in gravi condizioni.

A prendere parola sono due consiglieri comunali catanesi, Matteo Bonaccorso del Partito democratico e Pina Alberghina del Movimento per l’autonomia. I consiglieri puntano il dito sulle soluzioni proposte finora dall’amministrazione, che per Bonaccorso sono “inadeguate” e per Alberghina non hanno “sortito l’effetto sperato”.

Incidente sulla circonvallazione di Catania: le note

Scrive Matteo Bonaccorso in un comunicato: “Ieri l’ennesima vita messa in pericolo sulla circonvallazione di Catania: ancora una volta una delle arterie principali della nostra città non si dimostra sicura”.

“A poco sono valse – prosegue Bonaccorso – promesse e rassicurazioni da parte dell’amministrazione a seguito della tragica morte di Chiara Adorno, oggi ci ritroviamo al punto di partenza: i fatti dimostrano che le soluzioni proposte si sono rivelate inadeguate”.

“Non è il momento della polemica – si legge nel comunicato di Bonaccorso – ma è imprescindibile un’assunzione di responsabilità da parte del governo della città che l’anno scorso dichiarava “è un dovere evitare che accada di nuovo”.

“Nonostante le buone intenzioni e le tante promesse, nessuna amministrazione comunale tra quelle che in questi anni si sono succedute ha mai risolto il problema. Per questo, ritenendo non più accettabile il procrastinarsi di questa situazione, stamattina ho immediatamente depositato una mozione affinché il Sindaco Trantino convochi urgentemente un tavolo tecnico mirato ad adottare finalmente soluzioni efficaci, necessarie a garantire il sicuro attraversamento pedonale”.

“Adesso la maggioranza a sostegno del sindaco – conclude Bonaccorso – prenda una posizione col voto in aula. È necessario che dai proclami si passi ai fatti.”

Mpa: “Interventi strutturali”

A commentare l’incidente che ha coinvolto la studentessa 22enne sulla circonvallazione di Catania è anche Pina Alberghina, coordinatore Mpa a Catania: “La circonvallazione di Catania – si legge in una nota – continua ad essere teatro di gravi incidenti”.

“Questo nuovo tragico episodio – scrive Alberghina – mette purtroppo in evidenza la necessità, oggi più che mai, di interventi strutturali che una volta per tutte aiutino non solo a prevenire, in questa arteria cruciale della città, tragedie di tal genere, ma anche a rendere più fluido il traffico in questo tratto dove quotidianamente si registrano ingorghi e rallentamenti”.

“Abbiamo in diverse circostanze – prosegue Alberghina – denunciato le criticità che investono questa parte della città, avanzando diverse proposte per nuovi interventi infrastrutturali, sia in prossimità dell’ingresso del Pronto Soccorso del policlinico che, proprio lo scorso anno, per l’attraversamento pedonale della stessa Circonvallazione”.

“In questo senso – conclude Alberghina – si ricorda l’iniziativa del nostro capogruppo Orazio Grasso che ha chiesto il ripristino del cavalcavia di attraversamento. La conferma è giunta purtroppo nella giornata di ieri: l’installazione di semafori e autovelox non ha sortito l’effetto sperato”.