Schianto con un tir, donna incinta di quasi nove mesi perde il bebè

La futura mamma tornava da una visita ginecologica

Una coppia brindisina è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 613, nel tratto compreso tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Torchiarolo.

Lo schianto ha avuto conseguenze drammatiche. La bambina che la donna portava in grembo da oltre otto mesi è nata senza vita dopo un cesareo d’urgenza eseguito all’ospedale Perrino.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polstrada, la Volkswagen su cui viaggiavano i due coniugi si sarebbe scontrata con una Peugeot, venendo poi tamponata da un camion. L’urto, particolarmente violento, ha ridotto l’auto della coppia a un groviglio di lamiere.

La donna incinta coinvolta nell’incidente estratta dalle lamiere

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre la donna dall’abitacolo, mentre il marito è stato trovato sull’asfalto, sbalzato fuori dal veicolo.

Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza in Rianimazione: lei sotto stretto monitoraggio dopo i politraumi che avrebbe provocato la morte endouterina della bimba, lui con un grave trauma toracico e diverse fratture. La prognosi rimane riservata. Illesi, invece, il camionista e gli occupanti dell’altra auto coinvolta nell’incidente.

Il parto era in programma tra poche settimane

Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica per chiarire le responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile distrazione del conducente del tir. Per questo, oltre al sequestro dei mezzi, è stato disposto anche quello del suo cellulare.

I veicoli sono ora custoditi in un deposito giudiziario. A seguito dell’incidente, il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica, provocando lunghe code fino a dieci chilometri e deviazioni all’altezza dello svincolo per Torre San Gennaro.

La coppia stava rientrando a Brindisi dopo una visita ginecologica di controllo a Lecce. La gravidanza della donna incinta coinvolta nell’incidente risultava regolare e il parto era previsto nel giro di poche settimane. In città, ora, prevale la speranza che i due possano superare le prossime ore, considerate decisive dai sanitari.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA