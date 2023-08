Incidente e sangue sulla 385: sale a 3 il numero delle vittime

Sono tutti agenti di Polizia penitenziaria

MINEO (CATANIA) – AGGIORNAMENTO: Non ce l’ha fatta il terzo agente di Polizia penitenziaria che era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sale a 3 il numero delle vittime dell’incidente sulla Strada Statale 385.

Hanno perso la vita Gianluca Barbanti, Piero Tatoli e Giuseppe Spampinato.

La cronaca dell’incidente

E’ stato uno scontro violentissimo tra una Lancia ed una Peugeot. Avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Catania-Caltagirone, la Statale 385 in territorio di Mineo. Il bilancio è pesantissimo: due vittime e due feriti trasportati entrambi in codice rosso uno all’ospedale Gravina di Caltagirone e l’altro, dopo l’atterraggio dell’eliambulanza, al Cannizzaro di Catania.

Quello che si è presentato ai soccorritori è stato uno scenario apocalittico. Sul posto le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco ed i carabinieri della Compagnia di Palagonia.



A perdere la vita nell’incidente sono stati due agenti di Polizia penitenziaria, colleghi di lavoro dell’uomo ricoverato al Cannizzaro. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, di concerto con il parroco hanno sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti in corso per il santo patrono. “Tutta la comunità – ha dichiarato all’Italpress Mistretta – si stringe al dolore dei familiari ai quali rivolgiamo un abbraccio. Sono morti dei servitori dello Stato stimati in paese e conosciuti da tutti. Per questo abbiamo preferito fermare ogni appuntamento e pregare”.

Il cordoglio del sindaco

“A volte mancano le parole, ci si chiede solo il perché di un simile destino. Una tragedia per la nostra comunità che si stringe attorno alle famiglie per l’incommensurabile perdita.

Cittadini esemplari, mariti e padri, lavoratori e servitori dello Stato.

Che la Nostra Patrona, Santa Agrippina v.m., in questo che è il tempo delle sue celebrazioni, gli sia vicina, sostenga i loro cari e l’intera città”, lo ha scritto in un post il Primo cittadino di Mineo, Giuseppe Mistretta.