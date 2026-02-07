 Incidente e tragedia: travolta e uccisa da un suv nel Viterbese
Incidente e tragedia: travolta e uccisa da un suv nel Viterbese

La donna è morta poco dopo l'arrivo in ospedale
INUTILI I SOCCORSI
di
1 min di lettura

Una donna di circa 90 anni è morta questa mattina ad Acquapendente dopo essere stata investita da un automobilista a bordo di un suv. Siamo in provincia di Viterbo. Da quanto appreso, l’anziana per cause da accertare, è stata travolta mentre camminava al chilometro 131 della Cassia Nord, che costeggia il centro abitato di Acquapendente.

Sul posto i sanitari del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate dalla donna, ne hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale, dove poco dopo è deceduta. Presenti anche i carabinieri della stazione locale, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti che hanno portato all’investimento dell’anziana.

