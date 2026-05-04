La giovane studiava al Campus universitario. In macchina con lei, altre due ragazze

Due ragazze morte e una terza in condizioni disperate: è questo il bilancio del grave incidente avvenuto a Forlì, lungo viale dell’Appennino. L’impatto si è verificato intorno alle 23.30 di domenica 3 maggio, nei pressi del centro commerciale Ravaldino.

Secondo la ricostruzione fornita da “Il Resto del Carlino”, la Renault Clio su cui viaggiavano le tre giovani avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento.

L’auto ha terminato la corsa a forte velocità contro un platano sul lato opposto della carreggiata, lungo il canale di Ravaldino. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Incidente Forlì, due vittime e una ragazza in fin di vita

Le due giovani morte sono Caterina Romualdi, nata nel 2003 e originaria di Santa Sofia, e Sirin Jaziri, classe 2000, nata a Palermo ma residente a Ravenna. Una terza ragazza è stata soccorsa in condizioni critiche. All’arrivo dei soccorritori, il quadro è apparso immediatamente gravissimo.

Le tre ragazze erano rimaste incastrate tra le lamiere dell’abitacolo, deformato dall’impatto. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per estrarle, con le operazioni concluse solo nel corso della notte. Due delle occupanti sono state trovate senza vita. La terza è stata trasportata in condizioni disperate all’Ospedale Bufalini.

Secondo le informazioni raccolte, le tre giovani sarebbero state studentesse del Campus universitario di Forlì. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non vengono escluse ipotesi.